Посмотреть что со скоростью Вордпресс сайта

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Закрыт1 заявка250 просмотров

Вдруг начал выдавать старт рендер 33 секунды

сервер дедик

то есть ничего оптимизировать не нужно что то с ним произошло может скрипт какой то.....

http://webpagetest.org/result/190716_BR_097903f5db21b39366d34f8b7c9b4bef/

WordPress
6 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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