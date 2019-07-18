Переход на http/2, настройка Last-Modified и If-Modified-Since

Нужно установить Nginx. ОС на выделенном сервере CentOS 7.3 x86_64 Webuzo

Стоит Webzoo панель управления.

Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty

Работа через клон репозитория.

1. Отдавать 304 ответ заголовка для страниц с не изменившимся содержанием Сейчас на сайте не настроен заголовок Last-Modified. При повторной загрузке страницы (содержимое страницы не изменилось) пользователь снова загружает содержимое страницы.

If-Modified-Since - на запрос с таким заголовком сервер должен возвращать код 200, если в Last-Modified указана дата новее, чем отправлено в запросе If-Modified-Since. Если содержимое с указанной даты не менялось (дата в Last-Modified старее), то сервер должен возвращать код ответа 304.

2. Перейти на HTTP/2

В HTTP 1.1 браузеры используют множественные подключения к серверу для загрузки веб-страницы, причем, количество таких соединений ограничено. Тогда как в HTTP/2 используется мультиплексирование, которое позволяет браузеру использовать одно соединение TCP для всех запросов.

http://prntscr.com/og6lgq

Таким образом загрузка страницы происходит в среднем на 30% быстрее, чем при использовании HTTP 1.1.

В Apache (начиная с версии 2.4.17 и выше) нужно дополнить файл конфигурации:

# for a https server

Protocols h2 http/1.1#

for a http server

Protocols h2c http/1.1

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