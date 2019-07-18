Установить капчу

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки146 просмотров

Установить капчу,  на готовый сайт.

Форма в сплывающем окне.

https://pvldiesel.dp.ua/

6 лет назад
susorov
51 год
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Выбранный исполнитель

SKaterinenko
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$7
1 день
Escrow
Все выполнено качественно и в срок Рекомендую Сергея!
Все отлично. Заказчик всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

SKaterinenko
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад