Восстановить работоспособность MySQL, заново установить

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок313 просмотров

На сервере Windows Server 2008 установлена MySQL 5.5 Server

Со вчерашнего дня не удается ее запустить. Требуется восстановить работоспособность.

К базам обращения идут из под IIS

Сам пытался несколько раз удалить и заново установить, результат один и тот же. Служба не запускается.

MySQL
6 лет назад
romariosys
Роман 
50 лет
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vilix
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$50
1 день
Все отлично. Заключил договор на долгосрочной основе.
С Романом работаю уже не первый раз. Грамотный ИТ специалист. С ним легко и комфортно работать. Как всегда полная и своевременная оплата.

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vilix
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад