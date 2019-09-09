Восстановить работоспособность MySQL, заново установить

На сервере Windows Server 2008 установлена MySQL 5.5 Server

Со вчерашнего дня не удается ее запустить. Требуется восстановить работоспособность.

К базам обращения идут из под IIS

Сам пытался несколько раз удалить и заново установить, результат один и тот же. Служба не запускается.