romariosys

Станислав с задачей справился, правда сначала двинулся не в том направлении, но после того, как поправил, все сделал как надо. Рекомендую как web дизайнера. При общении не всегда отвечает на поставленные вопросы, но при этом делает то, о чем я его прошу. Создается впечатление, что Станислав не понимает задачу, видимо это послужило причиной отрицательного отзыва.