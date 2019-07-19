romariosys

Роман romariosys

 
50 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$350
9 баллов
4 года назад
Оптимизация сайтов, чтобы они начали "продавать"
Рад был сотрудничать
Работы были выполнены. Все достаточно неплохо. В целом сотрудничеством доволен, действительно команда специалистов. Правда со временем пришлось увеличить сроки и стоимость, но это было предсказуемо, так как по мере выполнения родились новые задачи.
Ответный отзыв
bc100
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Создание нового дизайна для оформления сайта sfort-telecom.ru
MODX
Отличный заказчик и человек в целом! Рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Станислав с задачей справился, правда сначала двинулся не в том направлении, но после того, как поправил, все сделал как надо. Рекомендую как web дизайнера. При общении не всегда отвечает на поставленные вопросы, но при этом делает то, о чем я его прошу. Создается впечатление, что Станислав не понимает задачу, видимо это послужило причиной отрицательного отзыва.
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BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
$32
10 баллов
6 лет назад
Замена и перенос данных в MySQL из одной таблицы в другую
MySQL
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Работой доволен. Сделано быстро и качественно. Учел все пожелания за вполне адекватные деньги. Рекомендую.
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vilix
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Восстановить работоспособность MySQL, заново установить
MySQL
С Романом работаю уже не первый раз. Грамотный ИТ специалист. С ним легко и комфортно работать. Как всегда полная и своевременная оплата.
Все отлично. Заключил договор на долгосрочной основе.
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vilix
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Настройка 2 IP адресов на одном линке и маршрутизации
Linux
Толковый заказчик. Приятно работать. Стопроцентная оплата.
Рекомендую Виталия как профессионала своего дела. Все сделал максимально быстро и очень подробно все объяснил. Несколько опасался за безопасность, поскольку на сервере крутятся критические данные. Но как оказалось зря. Виталий все сделал максимально прозрачно. На серверах крутятся сервисы онлайн, их пришлось приостанавливать на время выполнения работ. Клиенты заметили когда работы были завершены.
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