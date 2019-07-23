День добрый. Столкнулись со следующей проблемой: Собственные средства программы Trace mode работают очень плохо. При формировании отчетов сервер зависает. Приходится перезагружать. К тому же при этом теряются данные. Инженеры по Trace mode предложили ...
Замена и перенос данных в MySQL из одной таблицы в другую
Есть база данных со списком объектов. База находится на сервере, доступ к нему дам. На сервере развернут WEB сервер под IIS на Windows Server 2008
Название таблицы - это номер объекта (например f_d_33423 это номер 33423)
В каждой таблице есть данные с объектов мониторинга, широта, долгота, время приема координат и другие необходимые данные. Т.е. описан маршрут движения транспортного средства и параметры оборудования.
Требуется, из таблицы 1 взять данные за определенный промежуток времени, например с 12 часов 00 минут дня 23 июня 2019 года по 17 часов 23 минуты 23 июня 2019 года и поместить в таблицу 2, номера пока условные, заменив данные с 1 часа 15 минут 18 мая 2019 года в таблице 2 данными из таблицы 1. При этом старые данные в таблице 2 за весь полученный промежуток времени должны быть удалены и заменены новыми данными из таблицы 1.
Работа должна быть оформлена в виде приложения для WEB.
Сначала задаем номер таблицы откуда делаем перенос и время, дату начала и время, дату конца переносимых данных
Затем задаем номер таблицы куда переносим и дату, время начала
После нажимаем кнопку перенос. По окончании переноса появляется кнопка отмена, в случае, если результат не устраивает, нажав кнопку отмена, в таблице 2 данные восстанавливаются.
Данные для переноса нужно сохранять в файл для последующей вставки в другие таблицы. Нужно предусмотреть возможность вставки данного файла в программу с последующей выгрузкой в таблицу 2 с указанием времени начала и даты.
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