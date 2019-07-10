Функционал данной программы должен обеспечиватьвозможность расчета фактических вагоно-суток с использованием данных рейсов получаемых из ГВЦ (ЭТРАН/Данные дислокации).
Макрос в MS Excel
Необходим макрос, который из данных Листа исходного Эксель файла может:
1. создать новый лист (название: "название исходного листа + копия") или новый файл
2. на новый лист поставить вертикально столбцы парами из исходного листа: A-B, ниже A-C, ниже A-D и т.д.
3. Сделать такую операцию со всеми листами, которые есть в исходном файле.
Уточнение: макрос должен подходить к ряду файлов в аналогичного формата.
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