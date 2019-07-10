Макрос в MS Excel

Необходим макрос, который из данных Листа исходного Эксель файла может:

1. создать новый лист (название: "название исходного листа + копия") или новый файл

2. на новый лист поставить вертикально столбцы парами из исходного листа: A-B, ниже A-C, ниже A-D и т.д.

3. Сделать такую операцию со всеми листами, которые есть в исходном файле.

Уточнение: макрос должен подходить к ряду файлов в аналогичного формата.