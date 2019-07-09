ГИС (управления земельным банком агрокомпании).

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
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Необходимо сделать  десктоп-приложение на Windows c закрытым доступом. 

Возможность создания приложения на платформе Microsoft SQL Server.

Программа должна предоставлять функционал для ведения учёта земельных участков, севооборотов полей, всех видов собственности и пользования земельными участками, дает возможность следить за сроками действия договоров аренды и обмениваться информацией с внешними решениями.

Что должно быть:

1. Общий вид схож с http://gisfile.com/map/

2. Подключение интернет-карты GoogleMap и других.

3. Загрузка подложек из Публичной Кадастровой Карты Украины, поиск по кадастровому номеру  ( https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta ).

4. У администраторов которым будет дан доступ, должна быть возможность создавать свои объекты (участки) на карте, сохранять их, добавлять описание и редактировать.

5. Отдельно подгружаемый слой земельных участков из свой базы данных ( должны рисоваться поверх слоя Публичной кадастровой карты Украины ). В дальнейшем возможность накладывания слоев друг на друга.

6. Возможность измерить расстояние и площадь.

7. Возможность подгружать участки в формате in4. xml, shp, kml.

8. Поддержка импорта/экспорта данных из файлов MS Excel.

9. Слежение за договорами аренды, и напоминание о окончании их срока.

10. Наличие инструментария поиска, отбора данных для анализа информации.

11. Визуализация отображения объектов по различным параметрам и условиям на разных слоях карты.

12. Автоматическое присвоение кадастрового номера через сервис Национальной Кадастровой Системы по геометрии участка.

13. Хранение подключаемых сканированных и прочих материалов в едином хранилище.

14. Проектирование и паевание земельных участков по площади, стоимости и т.д.

15. Автоматическое резервное копирование базы данных.

Более детальная информация при общении.

SQL
6 лет назад
Qweerty1994
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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