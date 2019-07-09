В связи с тем что в нашей организации планируется внедрение системы электронной обработки документов.Данная система предусматривает потоковый ввод данных посредством программы ABBYY FlexiCapture. Требуется специалист по данной программе, для выполнения пробного считывания документов (судебные приказы ...
ГИС (управления земельным банком агрокомпании).
Необходимо сделать десктоп-приложение на Windows c закрытым доступом.
Возможность создания приложения на платформе Microsoft SQL Server.
Программа должна предоставлять функционал для ведения учёта земельных участков, севооборотов полей, всех видов собственности и пользования земельными участками, дает возможность следить за сроками действия договоров аренды и обмениваться информацией с внешними решениями.
Что должно быть:
1. Общий вид схож с http://gisfile.com/map/
2. Подключение интернет-карты GoogleMap и других.
3. Загрузка подложек из Публичной Кадастровой Карты Украины, поиск по кадастровому номеру ( https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta ).
4. У администраторов которым будет дан доступ, должна быть возможность создавать свои объекты (участки) на карте, сохранять их, добавлять описание и редактировать.
5. Отдельно подгружаемый слой земельных участков из свой базы данных ( должны рисоваться поверх слоя Публичной кадастровой карты Украины ). В дальнейшем возможность накладывания слоев друг на друга.
6. Возможность измерить расстояние и площадь.
7. Возможность подгружать участки в формате in4. xml, shp, kml.
8. Поддержка импорта/экспорта данных из файлов MS Excel.
9. Слежение за договорами аренды, и напоминание о окончании их срока.
10. Наличие инструментария поиска, отбора данных для анализа информации.
11. Визуализация отображения объектов по различным параметрам и условиям на разных слоях карты.
12. Автоматическое присвоение кадастрового номера через сервис Национальной Кадастровой Системы по геометрии участка.
13. Хранение подключаемых сканированных и прочих материалов в едином хранилище.
14. Проектирование и паевание земельных участков по площади, стоимости и т.д.
15. Автоматическое резервное копирование базы данных.
Более детальная информация при общении.
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