Парсинг всех новых варантов по недвижимости с сайтов циан и авито, раздел аренда и продажа! Все варианты и их параметры и фото записываем в базу данных! Парсинг должен работать на удаленном сервере или на виртуальной ...
ABBYY FlexiCapture
В связи с тем что в нашей организации планируется внедрение системы электронной обработки документов.Данная система предусматривает потоковый ввод данных посредством программы ABBYY FlexiCapture. Требуется специалист по данной программе, для выполнения пробного считывания документов (судебные приказы и исполнительные листы) этой программой, чтобы мы могли примерно оценить какое количество ошибок будет при потоковом вводе данных. Для выполнения данной работы отобраны 12 типов документов. Цена работы-Ваши предложения.
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