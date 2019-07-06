В связи с тем что в нашей организации планируется внедрение системы электронной обработки документов.Данная система предусматривает потоковый ввод данных посредством программы ABBYY FlexiCapture. Требуется специалист по данной программе, для выполнения пробного считывания документов (судебные приказы и исполнительные листы) этой программой, чтобы мы могли примерно оценить какое количество ошибок будет при потоковом вводе данных. Для выполнения данной работы отобраны 12 типов документов. Цена работы-Ваши предложения.