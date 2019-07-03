Скопировать базу из приложения в excel

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  2. Базы данных
Закрыт14 заявок265 просмотров

Есть приложение, в котором находится список пользователей (ФИО, должность, компания, емейл). 

Нужно зайти в профиль каждого пользователя, скопировать информацию в табличку excel.

Всего более 5тыс пользователей.

6 лет назад
guest_15621510252183
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

findr
Эрик 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$15
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

findr
Эрик 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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