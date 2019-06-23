Парсинг сайта

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Закрыт10 заявок225 просмотров

1. Спарсить данные с сайта Auto.ru поля - Марка авто, модель авто, поколение, тип коробки передач, года выпуска, объем, кол-во передач в коробке передач, привод, кузов в шаблон Excel в соответствующие поля

2. Шаблон Excel дадим

3. Парсить выбранные марки авто (не все)

6 лет назад
Ultiks
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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