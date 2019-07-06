Парсинг с сайтов по недвижимости

Парсинг всех новых варантов по недвижимости с сайтов циан и авито, раздел аренда и продажа! Все варианты и их параметры и фото записываем в базу данных! Парсинг должен работать на удаленном сервере или на виртуальной машине в автоматическом режиме! Более подробно все мелочи можно обсудить!