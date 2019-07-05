Необходимо в php-скриптах дописать существующие правила (добавить где их нет) на ограничение прав на просмотр данных из БД и выполнения запросов из выпадающего меню юзерам в зависимости от уровня доступа (permissions id в таблице user).
Написать микро программу
В поле «Наименование клиента» оператор ЭВМ вносит сведения в поле «Наименование организации», в
самом документе данное поле на сохраняется, требуется только для учета в
программе
Заполняемые вкладки Свидетельства:
Во вкладке «Данные сотрудника» оператор ЭВМ заполняет поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Подразделение»,
«Должность», которые потом вносятся в индивидуально созданное Свидетельство о
прохождении обучения сотрудника.
Во вкладке «Содержание обучения» оператор ЭВМ заполняет поля «Дата проведения обучения», «Основание проведения инструктажа ( тема обучения)», а также выбирает вид обучения (один из трех): «Вводный»,«Дополнительный», «Целевой». Заполненное поле «Дата проведения обучения»
заполняется после этого автоматически под соответствующим видом инструктажа.
Во вкладке «Данные о сотруднике (организации),проводившего обучения»оператор ЭВМ заполняет поля «Фамилия, имя и отчество сотрудника (лектора)», «Подразделение (должность) / наименование организации».
По итогам текстового наполнения заполняемых полей оператор ЭВМ нажимает кнопку «Готово»,после чего исходя из содержания заполненных полей формируется «Свидетельство» о
прохождении обучения».
Свидетельства должны группироваться в зависимости от вида инструктажа. В наименовании Свидетельства указывается
только Фамилия имя отчества сотрудника, на которого заполняется свидетельство.
Схематичное изображение программы прилагается, как и шаблон свидетельства
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