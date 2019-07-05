Написать микро программу

В поле «Наименование клиента» оператор ЭВМ вносит сведения в поле «Наименование организации», в

самом документе данное поле на сохраняется, требуется только для учета в

программе

Заполняемые вкладки Свидетельства:

Во вкладке «Данные сотрудника» оператор ЭВМ заполняет поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Подразделение»,

«Должность», которые потом вносятся в индивидуально созданное Свидетельство о

прохождении обучения сотрудника.

Во вкладке «Содержание обучения» оператор ЭВМ заполняет поля «Дата проведения обучения», «Основание проведения инструктажа ( тема обучения)», а также выбирает вид обучения (один из трех): «Вводный»,«Дополнительный», «Целевой». Заполненное поле «Дата проведения обучения»

заполняется после этого автоматически под соответствующим видом инструктажа.

Во вкладке «Данные о сотруднике (организации),проводившего обучения»оператор ЭВМ заполняет поля «Фамилия, имя и отчество сотрудника (лектора)», «Подразделение (должность) / наименование организации».

По итогам текстового наполнения заполняемых полей оператор ЭВМ нажимает кнопку «Готово»,после чего исходя из содержания заполненных полей формируется «Свидетельство» о

прохождении обучения».

Свидетельства должны группироваться в зависимости от вида инструктажа. В наименовании Свидетельства указывается

только Фамилия имя отчества сотрудника, на которого заполняется свидетельство.

Схематичное изображение программы прилагается, как и шаблон свидетельства