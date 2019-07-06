Сортировка столбцов в Exsel и посчитать(нужны итоговые конечные цифр)

Есть таблица в exsel. Есть столбец дата и столбец источник. В строках записан источник. рассылка, директ, органика и т.д.

Нужно посчитать за временной период месяц(всего месяцев 8) сколько источников

Тобишь сделать такую таблицу

Июнь 2019

Директ -20

Рассылка- 45

Неизвестно 12

google - 8

И так далее по месяцам

Нужно срочно, кто готов сделать это сегодня или в крайнем случае утром до 10:00 пишите цену - дам сразу фаил.

Пример прикрепил

Есть косяк. В строках дата стоит иногда по мимо даты другие символы.