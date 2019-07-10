День добрый. Столкнулись со следующей проблемой: Собственные средства программы Trace mode работают очень плохо. При формировании отчетов сервер зависает. Приходится перезагружать. К тому же при этом теряются данные. Инженеры по Trace mode предложили ...
Сделать откат базы данных сайта на AWS
Сделать откат удаленной базы данных сайта на AWS. Можно через безопасную сделку. Предлагайте цену и срок
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим макрос, который из данных Листа исходного Эксель файла может: 1. создать новый лист (название: "название исходного листа + копия") или новый файл 2. на новый лист поставить вертикально столбцы парами из ...Базы данных8 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно написать программу для автоматического ввода данных на сайт с разных айпи и макадресов. Данные вписываю яБазы данных5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно спарсить реестр франшиз из каталога франшиз https://www.beboss.ru/franchise Нужно название, сайт, почта и телефон. Страны: Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан. Формат данных Excel. Доступ к контактам возможен при покупке платного аккаунта (расходы на покупку доступа ...Базы данных3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно вытащить реестр франшиз из каталога франшиз https://www.beboss.ru/franchise Нужно название, сайт, почта и телефон. Страны: Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан. Формат данных Excel. Доступ к контактам возможен при покупке платного аккаунта (расходы на покупку доступа ...Базы данныхнет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо исправить ошибку, которая находится на стороне СУБД MS SQL server 2008 R2, которая работает в спарке с 1С. При работе с информационными базами появляются самые разнообразные ошибки как при создании резервных копий средств SQLБазы данных1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Коллеги! Необходимо собрать список франшиз. Формат предоставляения данных: excel В заявке прошу указать точную стоимость работ, а также число контактов, которые вы сможете достать.Базы данных2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать десктоп-приложение на Windows c закрытым доступом. Возможность создания приложения на платформе Microsoft SQL Server. Программа должна предоставлять функционал для ведения учёта земельных участков, севооборотов полей, всех видов собственности и пользования земельными ...Базы данных4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть таблица в exsel. Есть столбец дата и столбец источник. В строках записан источник. рассылка, директ, органика и т.д. Нужно посчитать за временной период месяц(всего месяцев 8) сколько источников Тобишь сделать ...Базы данных7 заявокЗакрыт6 лет назад
Backend Developer and PHP 7>MySQL, знания принципов работы cURL парсинга с авторизацией. Основные требования настройка системы парсинга Яндекс-такси и автоматизации обновления информации в Яндекс CRM. Построение запросов к базам данных. Работа удалённая постоянная, ЗП 800 ...Базы данных1 заявкаЗакрыт6 лет назад