Анализ нагрузок от пользователей на сервере

Дано: Сервер для shared-хостинга под управлением ISPmanager 5 lite.

Проблема: Периодически сервер сильно тормозит. С помощью стандартных linux-утилит не понятно, как определить кто именно из пользователей создает нагрузку.

Цель: Требуется решение с помощью которого можно определить какой именно из пользователей создает нагрузку на сервере по основным показателям CPU, RAM, SSD.

ОС: CentOS

Панель: ISPmanager 5 Lite

ПО: FCGI, Nginx, MySQL (Mariadb), PHP

Про Cloudlinux и CageFS знаю, данное решение не годится т.к. фактически лимитирует ресурсы пользователей, а мне нужно понимать, кто именно создает нагрузку.