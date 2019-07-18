Анализ нагрузок от пользователей на сервере

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Дано: Сервер для shared-хостинга под управлением ISPmanager 5 lite.

Проблема: Периодически сервер сильно тормозит. С помощью стандартных linux-утилит не понятно, как определить кто именно из пользователей создает нагрузку. 

Цель: Требуется решение с помощью которого можно определить какой именно из пользователей создает нагрузку на сервере по основным показателям CPU, RAM, SSD.

ОС: CentOS

Панель: ISPmanager 5 Lite

ПО: FCGI, Nginx, MySQL (Mariadb), PHP

Про Cloudlinux и CageFS знаю, данное решение не годится т.к. фактически лимитирует ресурсы пользователей, а мне нужно понимать, кто именно создает нагрузку.

CentOSLinuxMySQLNginxPHPISPmanager
6 лет назад
alphainfinity
Алексей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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