Сделать отсылку формы на сервере, на сайте, сделанном на тильда.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок195 просмотров

Сайт был сделан на Тильда и перенесен на сервер. Нужно сделать отсылку формы, т.к. при переносе с Тильда формы не работают. 

Tilda
6 лет назад
designvh
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров