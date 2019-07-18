Интеграция виджета с сервером моб. приложением Требуется Middle, Senior-php разработчик Краткое ТЗ Необходимо выполнить интеграции внешних модулей (сайт, платежи, виджет) в одну систему. Интеграция нового виджета (HTML + ...
Сделать отсылку формы на сервере, на сайте, сделанном на тильда.
Сайт был сделан на Тильда и перенесен на сервер. Нужно сделать отсылку формы, т.к. при переносе с Тильда формы не работают.
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