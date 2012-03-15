Профессиональная обработка изображений продукции

Необходимо профессионально "вырезать" фотоизображение продукции из фона и обработать контур. Продукция в основном баночная (стекло), контур несложный, изображение в очень высоком разрешении, всего 12 продуктов. Прикладываю похожее изображение для примера.

От исполнителя обязательно требуется показать выполненные в прошлом работы с идентичной или похожей задачей. Оплата предпочтительно в PayPal, возможно переводом Western Union, 100% по итогу работы.