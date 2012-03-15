Обработать фото и залить на сайт (для новичков)

Требуется обработать немаленький объем фото с мебелью (~100 шт.) - вырезать мебель, оставив белый фон.

Потом эти фото надо залить на сайт на Joomla, ничего сложного, все расскажем (но можно и без заливки, если что сами это сделаем).

Срочность работы очень важна, пишите в сайп - infoweb_ua или в личку