Обработать фото и залить на сайт (для новичков)

$50
Обработка фотографийЗавершен18 заявок365 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется обработать немаленький объем фото с мебелью (~100 шт.) - вырезать мебель, оставив белый фон.

Потом эти фото надо залить на сайт на Joomla, ничего сложного, все расскажем (но можно и без заливки, если что сами это сделаем).

Срочность работы очень важна, пишите в сайп - infoweb_ua или в личку

12 лет назад
infoweb
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
JarosKL
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу, быстро и качественно. люблю людей которые добросовестно подходят к работе. Рекомендую Ярослава для сотрудничества.
Приятно работать! Жду новых заказов!
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