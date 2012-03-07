Обработка фото

Обработка фотографийЗакрыт9 заявок180 просмотров
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Необходимо обработать фотографии товара. Сделать их на прозрачном фоне, настроить резкость, размер и т.д. Жду ваших предложений в icq 114457

12 лет назад
Web_lady
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$1
1 день
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