Обработка фото

необходимо вырезать из каталогов около 40 картинок. Все картинки должны быть одного размера и сохранить необходимо под указанными названиями. Оплата Яндекс Деньги - 300 рублей. Сроки 2-4 часа.
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Необходимо обработать фотографии товара. Сделать их на прозрачном фоне, настроить резкость, размер и т.д. Жду ваших предложений в icq 114457
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