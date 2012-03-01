Реставрация 3 фото

Нужно максимально улучшить качество фоток, убрать все дефекты. Если можно - из чернобелых сделать цветные. Хочу в результате из полученых файлов напечатать фотки А4.

Дайте две цены - с переводом в цветные и без.

Устроит Ваша работа - буду обращаться постоянно.

Назовите Вашу цену.