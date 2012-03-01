Реставрация 3 фото

Необходимо вырезать из 2 ух каталогов в формате pdf около 50 фото, без потери качества и размеров. Срок 2-3 часа, оплата Яндекс Деньги - 450 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно максимально улучшить качество фоток, убрать все дефекты. Если можно - из чернобелых сделать цветные. Хочу в результате из полученых файлов напечатать фотки А4.
Дайте две цены - с переводом в цветные и без.
Устроит Ваша работа - буду обращаться постоянно.
Назовите Вашу цену.
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