Реставрация 3 фото

Обработка фотографийЗакрыт33 заявки530 просмотров
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Нужно максимально улучшить качество фоток, убрать все дефекты. Если можно - из чернобелых сделать цветные. Хочу в результате из полученых файлов напечатать фотки А4.

Дайте две цены - с переводом в цветные и без.

Устроит Ваша работа - буду обращаться постоянно.

Назовите Вашу цену.

12 лет назад
marshalyuk
Александр 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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