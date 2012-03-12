Обработка фотографий

Обработка фотографийЗавершен13 заявок219 просмотров
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Здравствуйте коллеги. Есть 136 не обработанных фото. Мне нужно:

1. Обработать фотографии (яркость, контраст, ...)

2. Привести все к одинаковому размеру.

3. Наложить ватермарку.

То что есть сейчас в "Приложении"

12 лет назад
Altmer
Иван 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kattrinn
36 летПольша
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$27
1 день
Хорошая и оперативная работа, спасибо.
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