Обработка 3 фото

Обработка фотографийЗавершен8 заявок119 просмотров
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Необходимо приложенные 3 фото модифицировать полностью по примеру файла "primer.png" - т.е. должны быть такими же размеры, окружность, синенькая область, прозрачность в PNG и т.д.

Желательно сделать сегодня.

12 лет назад
Aleksandro
Александр 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
Mariny
Марина 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Марина оперативно выполнила поставленную задачу. Спасибо!
C Александром приятно работать. Чётко ставит задачи. Спасибо.