Предложить оригинальный фон

Обработка фотографийЗавершен18 заявок326 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хочу сделать другу сюрприз, подарить его фото в рамке.

Предложите оригинальное решение. Может фон изменить или одежду или др. креативное решение.

Назовите вашу цену.

12 лет назад
marshalyuk
Александр 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ivan09
Яков 
56 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Обычно в ходе работы возникают поправки, замечания. Здесь было выполнено всё с первого раза. Сделано на отлично. Яков профессионал и доказал это на деле.
Хороший заказчик. Чёткое т/з. Оплата без задержек. Работать удобно и приятно. Рекомендую.