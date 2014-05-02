Обработка цифровой фотографии, ретуширование, фотомонтаж и пр.

ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ:

Выполняю обработку фотографий, ретуширование, фотомонтаж (фотоколлаж), обтравка фото;

написание статей для Интернет-ресурсов (рерайтинг, копирайтинг ).

РАБОТАЯ СО МНОЙ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

• организованный подход к делу;

• индивидуальный подход к каждому заказчику;

• соблюдение оговоренных сроков;

ЧЕГО Я НЕ ДЕЛАЮ:

• не выполняю проекты, связанные с порнографией, религиозными сектами, противоречащие законодательству или заведомо направленные на причинение ущерба кому бы то ни было;

• не терплю хамства в общении.

ГРАФИК РАБОТЫ:

Онлайн с 9:00 до 18:00 (время Киевское)ежедневно, кроме выходных.

Выходной: суббота и воскресенье.

КАК СО МНОЙ СВЯЗАТЬСЯ:

e-mail:[email protected]

ФОРМА ОПЛАТЫ:

• в рамках сервиса

• webmoney (Z,U,R)