Обработка цифровой фотографии, ретуширование, фотомонтаж и пр.
ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ:
- Выполняю обработку фотографий, ретуширование, фотомонтаж (фотоколлаж), обтравка фото;
- написание статей для Интернет-ресурсов (рерайтинг, копирайтинг ).
• организованный подход к делу;
• индивидуальный подход к каждому заказчику;
• соблюдение оговоренных сроков;
ЧЕГО Я НЕ ДЕЛАЮ:
• не выполняю проекты, связанные с порнографией, религиозными сектами, противоречащие законодательству или заведомо направленные на причинение ущерба кому бы то ни было;
• не терплю хамства в общении.
ГРАФИК РАБОТЫ:
Онлайн с 9:00 до 18:00 (время Киевское)ежедневно, кроме выходных.
Выходной: суббота и воскресенье.
КАК СО МНОЙ СВЯЗАТЬСЯ:
e-mail:[email protected]
ФОРМА ОПЛАТЫ:
• в рамках сервиса
• webmoney (Z,U,R)
Портфолио
- Реставрация856 просмотров
- Без названия844 просмотра
- Без названия553 просмотра
- Реставрация плюс цвет707 просмотров
- Без названия703 просмотра
- Реставрация903 просмотра
- Без названия621 просмотр
- Реставрация717 просмотров
- Коллаж653 просмотра
- Фотомонтаж плюс стилизация638 просмотров
- Коллаж680 просмотров
- Эффект Драгана1351 просмотр
Отзывы заказчиков
$23
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена на 5+. В срок, с адекватным ожиданием утверждения фото, качество и тип обработки согласован заранее. Все отлично!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Оплата моментальная. Рекомендую!
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа. Спасибо большое.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Оплата моментальная. Рекомендую как заказчика!
$30
10 баллов
11 лет назад
Быстро, качественно. рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Рекомендую как заказчика.
$10
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за работу. Быстро выполнен заказ. Всем рекомендую +++
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Чётко поставленная задача, моментальная оплата. Рекомендую как заказчика!
$5
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за работу! Ранее заказывала подобную работу у многих специалистов, качество работы этого мастера существенно отличается! Выполнил очень быстро. Я довольна, буду рекомендовать всем! Спасибо и удачи!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Оплата мометальная. Рекомендую как заказчика!
Обработка фотографий
35 отзывов
от $1
от 1 дня
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