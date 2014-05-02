ivan09

Яков ivan09

 
58 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Обработка цифровой фотографии, ретуширование, фотомонтаж и пр.

ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ:

  • Выполняю обработку фотографий, ретуширование, фотомонтаж (фотоколлаж), обтравка фото;
  • написание статей для Интернет-ресурсов (рерайтинг, копирайтинг ).
РАБОТАЯ СО МНОЙ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

• организованный подход к делу;

• индивидуальный подход к каждому заказчику;

• соблюдение оговоренных сроков;

ЧЕГО Я НЕ ДЕЛАЮ:

• не выполняю проекты, связанные с порнографией, религиозными сектами, противоречащие законодательству или заведомо направленные на причинение ущерба кому бы то ни было;

• не терплю хамства в общении.

ГРАФИК РАБОТЫ:

Онлайн с 9:00 до 18:00 (время Киевское)ежедневно, кроме выходных.

Выходной: суббота и воскресенье.

КАК СО МНОЙ СВЯЗАТЬСЯ:

e-mail:[email protected]

ФОРМА ОПЛАТЫ:

• в рамках сервиса

• webmoney (Z,U,R)

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Отзывы заказчиков

regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$23
10 баллов
11 лет назад
Обработать фото
Работа выполнена на 5+. В срок, с адекватным ожиданием утверждения фото, качество и тип обработки согласован заранее. Все отлично!
Сотрудничеством доволен. Оплата моментальная. Рекомендую!
Ответный отзыв
ticketbest
Андрей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Создать фотоколлаж из фотографий
Отличная работа. Спасибо большое.
Сотрудничеством доволен. Оплата моментальная. Рекомендую как заказчика!
Ответный отзыв
Crusader
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Восстановить старое фото
Быстро, качественно. рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
prseo
Адиль 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Переделать в psd
Спасибо за работу. Быстро выполнен заказ. Всем рекомендую +++
Сотрудничеством доволен. Чётко поставленная задача, моментальная оплата. Рекомендую как заказчика!
Ответный отзыв
Transfer72
Елена 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Сделать прозрачный фон у фото
Спасибо за работу! Ранее заказывала подобную работу у многих специалистов, качество работы этого мастера существенно отличается! Выполнил очень быстро. Я довольна, буду рекомендовать всем! Спасибо и удачи!
Сотрудничеством доволен. Оплата мометальная. Рекомендую как заказчика!
Ответный отзыв
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Обработка фотографий
35 отзывов
от $1
от 1 дня
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