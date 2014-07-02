Имеется порядка 280 фотографии товаров. Из них фото производства и дипломов порядка 5 штук, и отдельно стоящих товаров порядка 50.

Необходимо обработать фото: в первую очередь выбрать наиболее удачные снимки. Как правило на каждый товар по несколько кадров.

Откадрировать, возможно заменить фон (при обсуждении будет предоставлен сайт конкурента, нужно сделать выигрышней).

Сохранить фото в нужных размерах (один вариант фото - превью, затем более увеличенное раскрывающееся при клике фото).

Если Вы занимаетесь помимо обработки фото коллажированием, то после выполнения этой работы возможно предоставление отдельного проекта под создание коллажей для рекламных статей и тематических обзоров. Для последующего проекта есть фото скомпонованных товаров.

Схема оплаты обсуждаема (оплата частями или полностью по готовности как устроит)