Обработать фото

Обработка фотографийЗавершен19 заявок468 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется порядка 280 фотографии товаров. Из них фото производства и дипломов порядка 5 штук, и отдельно стоящих товаров порядка 50.

Необходимо обработать фото: в первую очередь выбрать наиболее удачные снимки. Как правило на каждый товар по несколько кадров.

Откадрировать, возможно заменить фон (при обсуждении будет предоставлен сайт конкурента, нужно сделать выигрышней).

Сохранить фото в нужных размерах (один вариант фото - превью, затем более увеличенное раскрывающееся при клике фото).

Если Вы занимаетесь помимо обработки фото коллажированием, то после выполнения этой работы возможно предоставление отдельного проекта под создание коллажей для рекламных статей и тематических обзоров. Для последующего проекта есть фото скомпонованных товаров.

Схема оплаты обсуждаема (оплата частями или полностью по готовности как устроит)

10 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ivan09
Яков 
56 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$23
3 дня
Работа выполнена на 5+. В срок, с адекватным ожиданием утверждения фото, качество и тип обработки согласован заранее. Все отлично!
Сотрудничеством доволен. Оплата моментальная. Рекомендую!
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