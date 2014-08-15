Сделать из 2х фото одно

Обработка фотографийЗавершен5 заявок184 просмотра
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Есть фотографии 2 набора. (на одном комплекте фото девушка, на втором мужчина) нужно выбрать из фото подходящие и как-то сделать совместное фото. Если конечно такое возможно, но нужно чтобы правдоподобно. Жду цену и срок, если есть вопросы задавайте в личку.

10 лет назад
tarasbulba
Иван 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$13
1 день
Все ок! Спасибо!
Интересная и нетривиальная задача. Спасибо за работу, которая держит в тонусе мозг!