Ретушь + дорисовка одежды фотографии для похорон

$50
Обработка фотографийЗавершен7 заявок456 просмотров
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Здравствуйте.

У друга умер брат, нет его нормальной фотографии.

Необходимо отретушировать имеющуюся фотографию:

- общая ретушь (цвет кожи, глаза, резкость, заблюрить фон)

- убрать засвет на фотографии

- "одеть" в рубашку (или какую-нибудь другую одежду = определиться по возможности) на фотографии он в майке

Техтребования:

Исходный размер: 3264 x 2448 px 72 dpi

Фотографию будем печатать, формат, честно говоря, не знаю.

Сроки исполнения:

Сегодня в течение дня. Хотелось бы в ближайшие 2 часа увидеть первый результат, потом корректировки и приемка. Фотографию нужно завтра предоставить в похоронное бюро не позже 8:00 утра.

Оплата по факту.

Фото вышлю претендентам

ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно не "перестараться", фотография должна вызывать только воспоминания о человеке, а не обращать внимание на то, как ему "подвели контур лица". Я утрирую конечно, просто переживаю за конечный результат.

Буду признателен за помощь.

10 лет назад
tuls
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Все ок
Cотрудничеством доволен по всем параметрам!
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