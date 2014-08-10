Ретушь + дорисовка одежды фотографии для похорон

Здравствуйте.

У друга умер брат, нет его нормальной фотографии.

Необходимо отретушировать имеющуюся фотографию:

- общая ретушь (цвет кожи, глаза, резкость, заблюрить фон)

- убрать засвет на фотографии

- "одеть" в рубашку (или какую-нибудь другую одежду = определиться по возможности) на фотографии он в майке

Техтребования:

Исходный размер: 3264 x 2448 px 72 dpi

Фотографию будем печатать, формат, честно говоря, не знаю.

Сроки исполнения:

Сегодня в течение дня. Хотелось бы в ближайшие 2 часа увидеть первый результат, потом корректировки и приемка. Фотографию нужно завтра предоставить в похоронное бюро не позже 8:00 утра.

Оплата по факту.

Фото вышлю претендентам

ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно не "перестараться", фотография должна вызывать только воспоминания о человеке, а не обращать внимание на то, как ему "подвели контур лица". Я утрирую конечно, просто переживаю за конечный результат.

Буду признателен за помощь.