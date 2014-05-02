Обработать фото (12 шт.)

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Обработка фотографийЗавершен10 заявок145 просмотров
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Необходимо вырезать диваны, почистить, где нужно, добавить тени. В общем сделать так, чтобы на белом фоне смотрелись достойно. Понимаю, что качество исходников не ахти.

Работы надо предоставить в формате png.

Фото здесь: http://yadi.sk/d/avPNvwGGNnRr9

Уважаемые фрилансеры, указывайте сроки и стоимость.

10 лет назад
orlo
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
shutt
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$5
1 день
Александр сделал всё на 5 баллов согласно моим "хотелкам". Всем рекомендую.
Денис-- отличный заказчик, четко ставит задачу, щедро оплачивает работу.