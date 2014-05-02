Обработать фото (12 шт.)

Есть сайт: http://clck.ru/9BW2e В левом верхнем углу небольшое слайд-шоу с красивыми картинками. Есть набор из четырех фотографий: http://yadi.sk/d/0WUsbzmTNdhkN Внутри одно фото склада и 3 фото листа - выбрать одну. Задача - обработать две фотографии для вставки на этот слайдер, чтобы ...