orlo

Орловский orlo

 
42 годаРоссия/Ульяновск
18 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$142
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Прайс-лист из Word в Excel

    Необходимо "распарсить" прайс (перенести данные в ексель). Убрать лишние пробелы в названиях, привести все описания в читаемый вид, разобрать товары по вкладкам. Всего около 370 позиций. Структура файла того, что должно получиться и исходника здесь: https://yadi.sk/d/CWBnhVZlawI6Gg

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Натянуть дизайн на Opencart 2.3

    Нужно натянуть дизайн на Главную, карточку категории, карточку товара, корзину. Прикрутить шрифт. Шапка и футер частично сверстаны. Макеты в psd здесь https://yadi.sk/d/XPNo2FAEG9NgZA Рассматриваются только заявки с окончательной ценой. Всё, что нужно для расчета стоимости имеется, макеты в psd по ...

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Мини-лэндинг

    Нужно сделать лэндинг на один товар. Ссылка на товар магазинуаз.рф/cpoiler-novogo-obrazca-ralex-tuning-abc-plactik-uaz-patriot.html Дизайна нет (можно шаблон). Текстов нет ь(нужно написать). CMS на усмотрение исполнителя (желательно wordpress или opencart).

    WordPressOpenCart
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести данные на сайт

    Движок Opencart 2.3 Установлен модуль Артикул (Модель) для опций. Необходимо прописать артикулы. Кол-во товаров около 600. Кол-во артикулов, которые нужно прописать 2000. Прайсы, где указаны опции здесь https://yadi.sk/d/Va2DqH1M0hBkxw Предлагайте конкретные цены и сроки.

    OpenCart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать макрос Excel

    Задача следующая: 1. В исходных файлах есть артикул товара, который начинается на "арт.:",  нужно вытащить его и соответственно первую цену ниже этого артикула. И поместить все данные в новый лист (назвать Основные цены), с колонками Артикул ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Вырезка фото (диваны)

    Необходимо вырезать фото с диванами (около 700 шт.). Результат должен быть как на прикрепленном фото. Размеры 1200*900, тень под диваном, всё вырезано аккуратно. Исходник примера здесь [url=https://yadi.sk/i/zJX4SCsi3WdTci]https://yadi.sk/i/zJX4SCsi3WdTci[/url]

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Вырезка фото

    Необходимо вырезать фото с диванами (около 1000 шт.). Результат должен быть как на прикрепленном фото. Размеры 1200*900, тень под диваном, всё вырезано аккуратно. Исходник примера здесь https://yadi.sk/i/zJX4SCsi3WdTci

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать уникальные описания для диванов (32 шт.)

    Требуется написать уникальные описания для продукции фабрики мягкой мебели, всего 32 позиции. Текст размером 250-350 символов для каждой позиции. Продукция здесь http://fabrika-raira.ru/divany-fabriki-raira

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать LP

    Требуется сделать LP по продажам детских конструкторов. Прототип во вложении. Дизайна нет, нужно что-то придумать. Нравятся вот эти http://чудо-дом.рф/ http://chudoigri.ru/

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с Opencart 2.1

    http://ideniko.ru/projects/mof/create-account Сделать регистрацию пользователей только по почте и паролю На странице товара (пример: http://ideniko.ru/projects/mof/myagkaya-mebel/modulnye_sistemy?product_id=28757) заменить (где Информация о фабрике) "Пожалуйста войдите что бы связаться с Сеть М" на кнопку "Связаться с фабрикой", при нажатии которой, появляется всплывающая форма ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать продающий текст для LP

    Требуется написать продающий текст для LP (детские кукольные домики). Пример http://domik.clubshopcity.ru/ Цены такие же, продукция та же. Текст должен включать отзывы (4-5 шт.)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
tommy_inf
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$135
10 баллов
5 лет назад
Натянуть дизайн на Opencart 2.3
Все отлично! Никаких вопросов! Дениса рекомендую!
Отличная работа, всё как и договаривались. Рекомендую!
Ответный отзыв
Maria_Sky22
Мария 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Прайс-лист из Word в Excel
Благодарю! На все вопросы был быстрый ответ, все четко и понятно.
Все сделала согласно задания, в сроки уложились.
Ответный отзыв
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Внести данные на сайт
Рекомендую Дениса, все четко, оплата мгновенно.
С заданием справился, все ок.
Ответный отзыв
ed_come
Эдуард 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$14
10 баллов
5 лет назад
Написать макрос Excel
Рекомендую Дениса как ответственного заказчика. Никаких проблем в ходе работы не возникло: всегда на связи, понятная постановка задачи, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Успехов !
Эдуард прекрасный специалист. Отлично справился с поставленной задачей. Рекомендую!
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Caliope
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
23 дня назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Вырезка фото (диваны)
Сотрудничеством с Денисом довольна. Рекомендую Дениса, как ответственного, коммуникабельного заказчика. Всегда был на связи, четкая постановка задачи, оплата сразу, по окончанию работы. Благодарю.
Наталья прекрасно справилась со своей работой! Рекомендую!!!
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