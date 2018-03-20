На сайте, по адресу, указанному в прикрепленном к заданию файле, не работает фильтр по атрибутам. Необходимо наладить работу.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо "распарсить" прайс (перенести данные в ексель). Убрать лишние пробелы в названиях, привести все описания в читаемый вид, разобрать товары по вкладкам. Всего около 370 позиций. Структура файла того, что должно получиться и исходника здесь: https://yadi.sk/d/CWBnhVZlawI6GgРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно натянуть дизайн на Главную, карточку категории, карточку товара, корзину. Прикрутить шрифт. Шапка и футер частично сверстаны. Макеты в psd здесь https://yadi.sk/d/XPNo2FAEG9NgZA Рассматриваются только заявки с окончательной ценой. Всё, что нужно для расчета стоимости имеется, макеты в psd по ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать лэндинг на один товар. Ссылка на товар магазинуаз.рф/cpoiler-novogo-obrazca-ralex-tuning-abc-plactik-uaz-patriot.html Дизайна нет (можно шаблон). Текстов нет ь(нужно написать). CMS на усмотрение исполнителя (желательно wordpress или opencart).Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт5 лет назад
Движок Opencart 2.3 Установлен модуль Артикул (Модель) для опций. Необходимо прописать артикулы. Кол-во товаров около 600. Кол-во артикулов, которые нужно прописать 2000. Прайсы, где указаны опции здесь https://yadi.sk/d/Va2DqH1M0hBkxw Предлагайте конкретные цены и сроки.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задача следующая: 1. В исходных файлах есть артикул товара, который начинается на "арт.:", нужно вытащить его и соответственно первую цену ниже этого артикула. И поместить все данные в новый лист (назвать Основные цены), с колонками Артикул ...Базы данных1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо вырезать фото с диванами (около 700 шт.). Результат должен быть как на прикрепленном фото. Размеры 1200*900, тень под диваном, всё вырезано аккуратно. Исходник примера здесь [url=https://yadi.sk/i/zJX4SCsi3WdTci]https://yadi.sk/i/zJX4SCsi3WdTci[/url]Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо вырезать фото с диванами (около 1000 шт.). Результат должен быть как на прикрепленном фото. Размеры 1200*900, тень под диваном, всё вырезано аккуратно. Исходник примера здесь https://yadi.sk/i/zJX4SCsi3WdTciОбработка фотографий1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Статьи в категориях (81 шт.) на сайте магазиннива точка рф необходимо подправить для выхода из под бана яндекса.Рерайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать тексты в виде новостей для сайта на темы: купить мягкую мебель от производителя мягкая мебель оптом мягкая мебель оптом от производителя ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести текст с русского на английский язык. Машинный перевод не подойдет! Файл с текстом во вложении.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
OpenCart 2.1 MultiMerch Необходимо настроить сортировку товаров по описанию в приложенном файле.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно исправить ошибки на странице http://alibibi.ru/poisk-po-avto или здесь http://alibibi.ru/index.php?route=module/mega_filter/results&mfp=1-marka-avtomobilya[UAZ]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется написать уникальные описания для продукции фабрики мягкой мебели, всего 32 позиции. Текст размером 250-350 символов для каждой позиции. Продукция здесь http://fabrika-raira.ru/divany-fabriki-rairaЗавершен6 лет назад
Требуется сделать LP по продажам детских конструкторов. Прототип во вложении. Дизайна нет, нужно что-то придумать. Нравятся вот эти http://чудо-дом.рф/ http://chudoigri.ru/Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт6 лет назад
http://ideniko.ru/projects/mof/create-account Сделать регистрацию пользователей только по почте и паролю На странице товара (пример: http://ideniko.ru/projects/mof/myagkaya-mebel/modulnye_sistemy?product_id=28757) заменить (где Информация о фабрике) "Пожалуйста войдите что бы связаться с Сеть М" на кнопку "Связаться с фабрикой", при нажатии которой, появляется всплывающая форма ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется написать продающий текст для LP (детские кукольные домики). Пример http://domik.clubshopcity.ru/ Цены такие же, продукция та же. Текст должен включать отзывы (4-5 шт.)Завершен6 лет назад
Необходимо повысить скорость работы ИМ до 85 по GooglePageSpeed. Сайт на Opencart 1.5.5.1, стоит модуль кеширования Boost. Сейчас скорость 55. Сайт магазинуаз точка рфВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт магазинуаз.рф Движок opencart 1.5.5 Шаблон moneymaker 1.2 Необходимо настроить отзывы к товарам на сайте. Функция встроена, но при включении в форме невозможно добавить отзыв.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
Написать краткое (по 1-му абзацу) описание диванов. Пример здесь http://aleksdivan.ru/new/divany-fabriki-premiumsofa?product_id=51 Диваны здесь http://aleksdivan.ru/new/divany-fabriki-premiumsofaЗавершен7 лет назад