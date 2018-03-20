http://ideniko.ru/projects/mof/create-account Сделать регистрацию пользователей только по почте и паролю На странице товара (пример: http://ideniko.ru/projects/mof/myagkaya-mebel/modulnye_sistemy?product_id=28757) заменить (где Информация о фабрике) "Пожалуйста войдите что бы связаться с Сеть М" на кнопку "Связаться с фабрикой", при нажатии которой, появляется всплывающая форма ...