Написать макрос Excel

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Завершен4 заявки230 просмотров

Задача следующая:

1. В исходных файлах есть артикул товара, который начинается на "арт.:",  нужно вытащить его и соответственно первую цену ниже этого артикула. И поместить все данные в новый лист (назвать Основные цены), с колонками Артикул и Цена.

2. Если у модуля присутствуют данные по ценам с принтами, то надо создавать еще одну колонку Принт, где к цене из п.1 прибавляется цена принта. Важно чтобы артикул, цена и цена с принтом были на одной строке.

3. Если у модуля несколько артикулов, эти данные надо поместить на другой новый лист (назвать Цены опций). Цена рассчитывается так:

- цена принта не учитывается

- от цены вычитаем первую цену.  Артикул и полученное значение помещаем на лист Опции (на одной строке).

Файлы, с которыми должен работать макрос здесь https://yadi.sk/d/Va2DqH1M0hBkxwhttps://yadi.sk/d/Va2DqH1M0hBkxw

Заявки без стоимости работ не рассматриваются.

7 лет назад
orlo
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ed_come
Эдуард 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$14
2 дня
Эдуард прекрасный специалист. Отлично справился с поставленной задачей. Рекомендую!
Рекомендую Дениса как ответственного заказчика. Никаких проблем в ходе работы не возникло: всегда на связи, понятная постановка задачи, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Успехов !

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ed_come
Эдуард 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
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