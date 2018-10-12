Написать макрос Excel

Задача следующая:

1. В исходных файлах есть артикул товара, который начинается на "арт.:", нужно вытащить его и соответственно первую цену ниже этого артикула. И поместить все данные в новый лист (назвать Основные цены), с колонками Артикул и Цена.

2. Если у модуля присутствуют данные по ценам с принтами, то надо создавать еще одну колонку Принт, где к цене из п.1 прибавляется цена принта. Важно чтобы артикул, цена и цена с принтом были на одной строке.

3. Если у модуля несколько артикулов, эти данные надо поместить на другой новый лист (назвать Цены опций). Цена рассчитывается так:

- цена принта не учитывается

- от цены вычитаем первую цену. Артикул и полученное значение помещаем на лист Опции (на одной строке).

Файлы, с которыми должен работать макрос здесь https://yadi.sk/d/Va2DqH1M0hBkxwhttps://yadi.sk/d/Va2DqH1M0hBkxw

Заявки без стоимости работ не рассматриваются.