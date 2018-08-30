Есть старая база с формой для ввода данных, в ней изменилась структура таблиц. Необходимо сделать новую форму, которая соответствовала бы новой структуре. В связи с тем, что базы данных имеют большой объем, здесь прилагаю ...
Сервис для формирования отчётов по сайтам
В целом задача сделать сервис для формирования отчётов по сайтам похожий на
https://a.pr-cy.ru/modern-okna.ru/
В задачу входят этапы:
- Прием входных данных список проектов для проверки из Гугл докс;
- Сбор данных по сайтам (парсинг сайта + получение данных из сторонних сервисов через АПИ);
- Сохранение данных в Таблицы (CSV или гугл.докс);
- Формирование отчёта по шаблону;
Структуру данных,
Источники для получения данных через АПИ,
Процесс сбора данных;
Описал тут https://docs.google.com/document/d/1LfNPFJ8tWdx5GW2jH6EK2epbOBcu2ggZu3TSGC2enM8/edit?usp=sharing
Так же приложил 2 схемы со структурой данных и процессом сбора.
Для упрощения понимания задачи в таблице описал название параметров и откуда их берём (Источник АПИ и метод).
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LJiqqf2M1s8zCdcONmw9c88UqTEirUXD0h0y-jjBM1w/edit?usp=sharing
Задача приоритетная. И большая. Готов дробить на этапы. Выбрать то-что легко реализовать в первый этап и сделать это за неделю. А дальше алгоритм сбора будем усложнять.
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