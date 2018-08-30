Сервис для формирования отчётов по сайтам

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки276 просмотров

В целом задача сделать сервис для формирования отчётов по сайтам похожий на 

https://a.pr-cy.ru/modern-okna.ru/

В задачу входят этапы:

- Прием входных данных список проектов для проверки из Гугл докс;

- Сбор данных по сайтам (парсинг сайта + получение данных из сторонних сервисов через АПИ);

- Сохранение данных в Таблицы (CSV или гугл.докс);

- Формирование отчёта по шаблону;

Структуру данных,

Источники для получения данных через АПИ, 

Процесс сбора данных;

Описал тут  https://docs.google.com/document/d/1LfNPFJ8tWdx5GW2jH6EK2epbOBcu2ggZu3TSGC2enM8/edit?usp=sharing

Так же приложил 2 схемы со структурой данных и процессом сбора.

Для упрощения понимания задачи в таблице описал название параметров и откуда их берём (Источник АПИ и метод).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LJiqqf2M1s8zCdcONmw9c88UqTEirUXD0h0y-jjBM1w/edit?usp=sharing

Задача приоритетная. И большая. Готов дробить на этапы. Выбрать то-что легко реализовать в первый этап и сделать это за неделю. А дальше алгоритм сбора будем усложнять.

Парсинг данных
7 лет назад
sagdiv
Даниэл 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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