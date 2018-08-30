Исправление формы ввода данных Access

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Есть старая база с формой для ввода данных, в ней изменилась структура таблиц. Необходимо сделать новую форму, которая соответствовала бы новой структуре. 

В связи с тем, что базы данных имеют большой объем, здесь прилагаю только: 

1) Картинку со схемой данных старой базы 

2) Картинку со схемой данных новой базы 

3) Итоговый вид формы, которая должна быть реализована средствами Access c описанием 

Сами базы вышлю исполнителю по запросу, отвечу на все возникающие вопросы 

Сроки очень сжатые 

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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