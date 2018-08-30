Исправление формы ввода данных Access

Есть старая база с формой для ввода данных, в ней изменилась структура таблиц. Необходимо сделать новую форму, которая соответствовала бы новой структуре.

В связи с тем, что базы данных имеют большой объем, здесь прилагаю только:

1) Картинку со схемой данных старой базы

2) Картинку со схемой данных новой базы

3) Итоговый вид формы, которая должна быть реализована средствами Access c описанием

Сами базы вышлю исполнителю по запросу, отвечу на все возникающие вопросы

Сроки очень сжатые