в наличии имеется папка Databases восстановить нужно в том числе и удаленные сообщения
Парсеры на PHP
Для постоянного сотрудничества ищем PHP программиста.
Оплата сдельная.
Средняя оплата от 20 000.
Информация по ссылке | https://wep.wf/l7uz74
ТЗ - https://drive.google.com/open?id=1hB1I3T7N0nNgV-O2beEhwsOuTNQMkOfBvjFw4ScpnsA
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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