в наличии имеется папка Databases восстановить нужно в том числе и удаленные сообщения
Модернизировать скрипт парсер Гугл карт
Требуется специалист по Парсингу для модернизации работы скрипта.
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