Нужна программа формирующая из введенных паспортных данных и анкеты 1

Нужна программа формирующая из введенных паспортных данных и анкеты 4 бланка шаблонных документов для печати в формате word/excel. Программа должна записать введенные данные в локальную БД и при делании снова сформировать весь пакет документов по формам и распечатать. При вводе программа должна уметь выполнить проверкк формата данных и логические проверки (например непрерывность рабочего стажа). Это все. Просто собирать данные и печатать пакет из 16 форм. Файлы и примеры заполненных анкет вышлю по запросу. (там ПД)

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ТЗ:

входные:на основе данных заполняем запись в БД-трудовая книжка ( все рабочие места, не должно быть пропусков в периодах - если пропуск, то заполняется "временно не работал" и период высчитывается, который надо закрыть- паспорт (заносятся все данные в бд - (кем, когда, код подразделения, прописк, регистрация, супруг супруга дата их роэжения, дети и место рождение и дата, военнообяз)- диплом (кем, когда, какой вуз в каком году, квалификация, специальность, профессия, номер диплома или аттестата )Окошечки и поля формировать как окошечки заполнения в анкете(окошечки оте/мать в паспорте должны быть, но они будут заполняться из других документов)

выходные:

На выходе формируем в DOCX / XLXS (любой редактируемый без программы формат, готовый к печати) и печатаем формы по шаблонам (заявление на аттестация, заявление на обработку пд, анкета, согласие на обработку пд)Примеры готовых форм во вложении или по запросу.

50юсд, 7 дней 2 заявки готовы приступать