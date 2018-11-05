Нужна программа формирующая из введенных паспортных данных и анкеты 1

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен17 заявок286 просмотров

Нужна программа формирующая из введенных паспортных данных и анкеты  4 бланка шаблонных документов для печати в формате word/excel.  Программа должна записать введенные данные в локальную БД и при делании снова сформировать весь пакет документов по формам и распечатать.  При вводе программа должна уметь выполнить проверкк формата данных и логические проверки (например непрерывность рабочего стажа).  Это все.  Просто собирать данные и печатать пакет из 16 форм.  Файлы и примеры заполненных анкет вышлю по запросу.  (там ПД) 

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ТЗ:

входные:на основе данных заполняем запись в БД-трудовая книжка ( все рабочие места, не должно быть пропусков в периодах - если пропуск, то заполняется "временно не работал" и период высчитывается, который надо закрыть- паспорт (заносятся все данные в бд - (кем, когда, код подразделения, прописк, регистрация, супруг супруга дата их роэжения, дети и место рождение и дата, военнообяз)- диплом (кем, когда, какой вуз в каком году, квалификация, специальность, профессия, номер диплома или аттестата )Окошечки и поля формировать как окошечки заполнения в анкете(окошечки оте/мать в паспорте должны быть, но они будут заполняться из других документов)

выходные:

На выходе формируем в DOCX / XLXS (любой редактируемый без программы формат,  готовый к печати) и печатаем формы по шаблонам (заявление на аттестация, заявление на обработку пд, анкета, согласие на обработку пд)Примеры готовых форм во вложении или по запросу. 

50юсд,  7 дней 2 заявки готовы приступать

7 лет назад
Transit2me
Александр 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

slaviraul
Ирина 
62 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$50
7 дней
Escrow
Программа сделана в срок и работает как мы хотели
Четкая постановка задачи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

slaviraul
Ирина 
62 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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