Написать скрипт который будет сжимать файлы на хостинге

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Закрыт1 заявка158 просмотров

Написать скрипт который будет сжимать (компрессия) файлы 

Срочно требуется специалист который создаст алгоритм сжатия данных для нашего хостинга  

Сжимать нужно практически всё, от изображений, текста, анимаций до видео  

Компрессия файлов должна осуществляться на готовых файлах. Имеется ввиду, что сжатие данных не будет осуществляться именно на ходу  

Просьба всем специалистам оставить свои контакты здесь, а так же примерные сроки, цены и вопросы по заданию  

Не копипастить пожалуйста !

7 лет назад
guest_15255518850727
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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