Нужен специалист для переноса данных со старого сайта на новый. Сайт написан на старой CMS APLHA. Данные хранятся в таблице SQL. Перенос планируется на OpenCart v3. Необходимо: ...
Восстановить удаленные сообщения whatsapp
в наличии имеется папка Databases
восстановить нужно в том числе и удаленные сообщения
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