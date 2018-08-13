Разработка системы финансовой аналитики на базе MS EXCEL

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Закрыт4 заявки223 просмотра

Необходимо разработать систему финансовой аналитики на базе нескольких файлов MS EXCEL, подключенных к источнику внешних данных по средствам query.  В качестве внешних данных выступает настраиваемый список элементов, который ведется в системе MS SHAREPOINT. 

Задачей согласно техническому заданию является:

1)     Программирование сортировки данных из списка источника внешних данных согласно приведенному алгоритму

2)     Создание нескольких файлов эксель, запрограммированных и оформленных согласно техническому заданию

Готовая система должна состоять из нескольких файлов, не связанных друг с другом. В каждом файле необходимо создать главное окно навигации и подстраницы с описанными в ТЗ динамическими графиками и диаграммами.

Во вложении - подробное и наглядное ТЗ на систему (приведены текстовые и графические описания). Более глубокие нюансы будут решаться по мере разработки.

От исполнителя ждем предложение цены, за которую он готов взяться за работу, а также свое резюме (примеры подобных работ и прочее). Сразу оговариваемся - не смотря на объем ТЗ мы понимаем, что работа объективно не самая сложная и для специалиста с соответствующими знаниями труда не составит. Соответственно предлагаемые цены должны быть объективными и адекватными.

В течении недели с момента размещения заказа собираю заявки и рассматриваю предложения, с заинтересовавшими кандидатами свяжусь сам.

7 лет назад
infiniti661
Артем 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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