Подключить DB MySQL к магазину на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки159 просмотров

Задача не ограничивается тривиальным прописыванием адреса и данных базы в конфигур. файле магазина.

База не от опенкарта.  Поэтому необходима услуча специалиста ,  хорошо знакомого с эксплуатацией MySQL

MySQLOpencart
7 лет назад
valmartyn
45 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • База данных оперативного склада.

    $750

    Необходимо создать ПО либо на базе уже готового оптимизировать многозадачную базу данных типа "Склад". В котором будет присутствовать заявки,наряды,регламент работ и автоматическая заявка материалов в случае их расходования.Необходима версия ПО сервер+клиент. Суть задачи: Осуществление ...

    Базы данных17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программа для сбора базы ID в VK по аудиозаписям

    Необходимо сделать парсер: 1. вводим название аудиозаписи, например "Nirvana" 2. парсер собирает всех у кого есть песни этого исполнителя (с данными: id, имя, город, телефон, кол-во песен данного исполнителя)  в таблицу EXCEL. 3. ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Консультация по Tableau

    Нужно показать, как на дашборде сделать облако слов фильтром для фраз. Т.е. при выделении слова в облаке, остаются только те фразы, которые содержат разные формы выделенного слова. Файл с примером отправлю.

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • CSV файл

    Помогите правильно оформить "CSV файл" , нужно Артикул, Описание, краткое описание, заводской номер,ай-ди товара, чтобы показали как можно сразу прикрепить изображение (или несколько изображений) к товару, и пусть к категории/под категории (или товар входит в ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • API интеграция

    интегрировать API туроператоров  создание собственной системы поиска туров техническое задание отправлю на почту или в переписку

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание базы данных

    Необходимо найти или создать актуальную базу мобильных телефонов врачей-онкологов и гематологов Москвы, Московской области и ближайших городов. БД должна содержать: ФИО, мобильный номер, ел.адрес, город, специализация, возраст(не обязательно). Источник базы не с Хед хантера. Нужны уникальные ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • БД+формы+отчет для учета услуг зернохранилища

    Необходимо сделать несложную БД с формами ввода и возможностью выгрузки отчета по оказанным услугам зернохранилища. Около 5-7 таблиц, около 5 форм ввода, архив с возможностью фильтрации, 1 отчет. Схема бд в ...

    Базы данных19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Автозаполнение из базы данных mysql

    Нужно сделать живой поиск, то есть автозаполнение при вводе символов в поле для поиска (форме) онлайн-словаря из базы данных mysql. Автозаполнение должно идти из 2 таблиц базы данных: из столбца с русскими словами ...

    MySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дозаполнить базу данных MySQL из Excel

    Имеется база данных MySQL в формате sql. Нужно дозаполнить из Excel 2 таблицы из нее: таблицы words и examples. Таблица words - вставить (импортировать) отсутствующие в ней записи для полей word и description ...

    MySQLSQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад