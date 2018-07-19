Создание базы данных

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Закрыт5 заявок159 просмотров

Необходимо найти или создать актуальную базу мобильных телефонов врачей-онкологов и гематологов Москвы, Московской области и ближайших городов. БД должна содержать: ФИО, мобильный номер, ел.адрес, город, специализация, возраст(не обязательно). Источник базы не с Хед хантера. Нужны уникальные номера.

7 лет назад
AliceVait
Ксения 
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров