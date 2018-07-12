Здравствуйте. Ошибка! Параметр default_socket_timeout = 10, требуется 60Значение max_input_vars должно быть не ниже 10000. Текущее значение: 1000 Данные параметры Вы можете выставить самостоятельно, добавьте в файл .htaccess директивы: php_value default_socket_timeout 60php_value max_input_vars ...
Помощь с MS Ecxel с почасовой оплатой
Интересует специалист по EXCEL которые поможет мне сделать пару отчётов.
Оплата по часовой
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для IT фирмы необходима ITAM. Тз - https://yadi.sk/i/LAlt35993ZWnWp Бюджет ограничен 100-150 тыс.Базы данных4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Срочно требуется доработка базы, настроить формулу ВПР для сегментации базы. Для знающих Excel работы на 10 минутБазы данных9 заявокЗакрыт7 лет назад
Задач следующая: Есть два списка в столбцах А и B. В столбце А список в формате: "ключ" "ключ1" "ключ2" .... и тд В столбце ...Базы данных5 заявокЗакрыт7 лет назад
Извините, я не говорю по-русски. Существует автономное (и автономное) настольное приложение, которое у нас есть, и мы хотели бы получить доступ к данным программно в нашей собственной системе. Данные находятся в файлах ...Базы данных5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется консультант по CRM BPM`online в Киеве на один полный день (любой день недели). Который настроить совместно c нашим сотрудником структуру полей, объектов и деталей в crm bpm`online. Есть тех задания но нет понимания как ...Базы данных2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $33
Необходимо на R построить несколько графиков с помощью plot.ly по данным полученным из БД. Подробности ответившимБазы данных2 заявкиЗакрыт7 лет назад
человек выполнил 2 запроса – все слетело. Нужно их отменить. или поправить таблицу.Базы данных1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Для невеликого підприємства необхідно зробити базу даних працівників для підрахунку заробітної плати за вказаний період часу. Вихідні дані: файл експорту в форматі .xls з ПЗ турнікету. Дані результату: файл Екселя з розділенням по відділах з ...Базы данных11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима база для хранения, сортировки и внесения параметров фотографий и самих фото. Функционал: 1. внесение различных характеристик и описания фото и видео файлов ( короткие видео 10-20 сек) 2. Возможность сортировки по ...Базы данных8 заявокЗакрыт7 лет назад