БД+формы+отчет для учета услуг зернохранилища

Необходимо сделать несложную БД с формами ввода и возможностью выгрузки отчета по оказанным услугам зернохранилища.

Около 5-7 таблиц, около 5 форм ввода, архив с возможностью фильтрации, 1 отчет.

Схема бд в принципе есть.

В файле ТЗ более подробное описание, почти все уже описано, возможны изменения в пользу лучших решений.

В файле Журнал - пример как это было в Excel, для примерного понимания расчетов. Это все объясню.

В файле Выгрузка - примерный набор данных, которые должны присутствовать в выгрузке.

Субъективно работы на день. Ориентировочная стоимость - 5000 руб. Корректировки при обсуждении.

Возможно также понадобится удаленный доступ.

Срок - около 2 дней после утверждения задания.

Проект в процессе обсуждения реализации, так что рассматриваем ВСЕ варианты.