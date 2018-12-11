Автозаполнение из базы данных mysql

Нужно сделать живой поиск, то есть автозаполнение при вводе символов в поле для поиска (форме) онлайн-словаря из базы данных mysql.

Автозаполнение должно идти из 2 таблиц базы данных: из столбца с русскими словами одной таблицы и из столбца с английскими словами другой таблицы. Базу данных mysql и файл index.html, в котором нужно написать

код автозаполнения, вышлю после того, как выберу исполнителя. Плачу через webmoney.