Нужно показать, как на дашборде сделать облако слов фильтром для фраз. Т.е. при выделении слова в облаке, остаются только те фразы, которые содержат разные формы выделенного слова. Файл с примером отправлю.
Программа для сбора базы ID в VK по аудиозаписям
Необходимо сделать парсер:
1. вводим название аудиозаписи, например "Nirvana"
2. парсер собирает всех у кого есть песни этого исполнителя (с данными: id, имя, город, телефон, кол-во песен данного исполнителя) в таблицу EXCEL.
3. Необходима функция стоп слов "по которым не собирать"
4. Собирать базу по скрытым аудиозаписям
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