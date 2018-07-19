Необходимо найти или создать актуальную базу мобильных телефонов врачей-онкологов и гематологов Москвы, Московской области и ближайших городов. БД должна содержать: ФИО, мобильный номер, ел.адрес, город, специализация, возраст(не обязательно). Источник базы не с Хед хантера. Нужны уникальные ...
API интеграция
интегрировать API туроператоров
создание собственной системы поиска туров
техническое задание отправлю на почту или в переписку
Заявки фрилансеров
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