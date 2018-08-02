Помогите правильно оформить "CSV файл" , нужно Артикул, Описание, краткое описание, заводской номер,ай-ди товара, чтобы показали как можно сразу прикрепить изображение (или несколько изображений) к товару, и пусть к категории/под категории (или товар входит в несколько категорий) , ну и цену