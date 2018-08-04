Необходимо сделать парсер: 1. вводим название аудиозаписи, например "Nirvana" 2. парсер собирает всех у кого есть песни этого исполнителя (с данными: id, имя, город, телефон, кол-во песен данного исполнителя) в таблицу EXCEL. 3. ...
База данных оперативного склада.
Необходимо создать ПО либо на базе уже готового оптимизировать многозадачную базу данных типа "Склад". В котором будет присутствовать заявки,наряды,регламент работ и автоматическая заявка материалов в случае их расходования.Необходима версия ПО сервер+клиент.
Суть задачи: Осуществление контроля над имеющимся количеством запасных частей на оперативном складе.
Требования:
1. Осуществить возможность оформления выдачизапасных частей со склада для установки на производство. Выборка по
диспетчерскому или бухгалтерскому наименованию.
2. Проведение контроля за наличием на складе,расходованием и пополнением запасных частей с выборкой по ФИО Энергодсипетчера,
ФИО Электромеханика, Дата и время выдачи (подачи заявки на пополнение) запасных
частей со склада.
Форма 1: Приложение к распоряжению (наряду – допуску) напроизводство работ.
1. Диспетчерское наименование
2. Бухгалтерское наименование
3. Вид склада
4. Количество выданных запасных частей
5. Технические характеристики
6. Номер распоряжения (наряда – допуска) согласнооперативного журнала.
Форма 2: Товарные остатки
1. Диспетчерское наименование
2. Бухгалтерское наименование
3. Вид склада
4. Количество выданных запасных частей
5. Количество оставшихся на складе запасных частей.
6. Не снижаемый остаток запасных частей.
7. Технические характеристики
Форма 3: Заявка на приобретение
1. Диспетчерское наименование
2. Бухгалтерское наименование
3. Вид склада
4. Количество запасных частей
5. Технические характеристики
6. Подписи направившего и получившего заявку.
Форма 4: Направление на ремонт
1. Диспетчерское наименование
2. Бухгалтерское наименование
3. Количество запасных частей
4. Технические характеристики
5. Подразделение осуществляющее ремонт
6. Подписи направившего и получившего заявку.
Предусмотреть в базе данных разделение прав пользователей,энергодиспетчер может только выбирать из базы данных запасные части и
формировать списки по формам описанным выше.
Изменения в названиях, количестве неснижаемого остатка имеет право осуществить только заместитель главного энергетика.
Заявки фрилансеров
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