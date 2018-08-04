Конвертация XLS В XML(формат установлены ФНС) УПД и ТОРГ12

Добрый день,Для документов ТОРГ-12 и/или УПД необходим конвертер для преобразования данных из xls в xml, по утвержденному ФНС РФ формату.Доп инфо:Данные выгружаются в xls. Файлы в формате xls прилагаю.XML требуется для загрузки в систему ЭДО synerdocs. Примеры рабочих файло ТОРГ 12 и УПД прилагаю.Во вложении варианты исходных форм торг-12 и УПД в xls и их варианты в xml.