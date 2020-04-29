infiniti661

Артем infiniti661

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
14%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Покадровая анимация

    Внимание! 1. Не подавайте заявку, если внимательно не ознакомились с примерами ТЗ и роликами по ним! 2. Не подавайте заявку, если вы занимались только коммерческой анимацией и моушен-дизайном! Требуется сделать анимационный ролик по сценарию хронометражем 30-40 сек включая ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • 2Д-анимационный ролик для анимационного ютуб канала

    Добрый день! Необходимо выполнить анимационный видеоролик для крупного ютуб канала на тему детских видеоигр (Эмонг Ас, ФНФ, ФНАФ и тд.). Продолжительность видеоролика от 90 до 180 секунд. Примеры видеороликов, которые необходимы: https://youtu.be/6GEPsunzLLg https://youtu.be/sghTSf8N8Ss https://youtu.be/AX9HIXZBKuI https://youtu.be/SPO0b025T0Y Допустимо использовать как перекладную, так ...

    After Effects
    Анимация14 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сценарий для анимационного видеоролика крупного ютуб-канала

    Ищу опытного сценариста для работы над сценарием короткого юмористического анимационного видеоролика для крупного ютуб-канала. Тематика канала - популярные детские компьютерные игры (Among US, Friday Night Funking, FNAF, Poppy Playtime). Средний хронометраж видеоролика - 3 минуты. ...

    Сценарии10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Превью для ютуба

    Внимание! Обязательные навыки: 1. Умение рисовать. 2. Умение рисовать в векторных программах. Фотошоперы, сразу проходите мимо! Требуется сделать превью для ютуба по описанию. Нужен человек на постоянное сотрудничество с большим количеством экспериментов и дополнительными финансовыми бонусами.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сценарист для анимационного YouTube канала

    Требуется сотрудник для написания сценариев видеороликов для крупного анимационного YouTube-канала. Тематика видеороликов – популярные подростковые видеоигры (Among Us, Friday Night Finking, Fnaf и тд. и тп.), юмористические видео. На данный момент испытываем острую необходимость в ...

    Сценарии19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Анимационный ролик

    Внимание! 1. Не подавайте заявку, если внимательно не ознакомились с примерами ТЗ и роликами по ним! 2. Не подавайте заявку, если вы занимались только коммерческой анимацией! Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 90 секунд, включая всю рисовку. ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ролик для ютуба

    $150

    ВНИМАНИЕ! 1. Не подавайте заявку, если внимательно не ознакомились с примерами ТЗ и роликами по ним! 2. Не подавайте заявку, если вы занимались только коммерческой анимацией! Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 70 секунд, включая всю рисовку. ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сценарий для ролика

    Внимание! 1. Не подавайте заявку, если не ознакомились с примерами нужных сценариев. 2. Не подавайте заявку, если вы ищете разовую работу. Требуется человек с очень хорошим воображением и хорошим чувством юмора для написания сценариев роликов тематики Friday Night ...

    Сценарий для ролика
    Сценарии4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Ролик для ютуба

    Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Бонусы за скорость и вау-эффект. ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сценарий для роликов

    Требуется человек с очень хорошим воображением и хорошим чувством юмора для написания сценариев роликов тематики Among Us. Канал-эталон с такими роликами [url=https://www.youtube.com/channel/UCtWIUAvZuWaNorJImG2Riqg/videos]https://www.youtube.com/channel/UCtWIUAvZuWaNorJImG2Riqg/videos[/url]. Основные фишки таких сценариев - черный юмор, немного разобраться в теме, разная продолжительность ...

    Сценарий для ролика
    Сценарии14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Анимационный ролик

    Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Данных предостаточно, чтобы оценить стоимость ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сценарий для роликов

    Требуется человек с очень хорошим воображением и хорошим чувством юмора для написания сценариев роликов тематики Among Us. Канал-эталон с такими роликами https://www.youtube.com/channel/UCtWIUAvZuWaNorJImG2Riqg/videos. Основные фишки таких сценариев - черный юмор, знание темы, разная продолжительность на разных ...

    Сценарий для ролика
    Сценарии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать анимационный ролик

    Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Перед тем, как подавать заявку, ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать анимационный мультик по популярной игре

    Сделать анимационный мультик по популярной игре AMONG US. Примеры подобных работ с той же локацией, которая нужна: https://www.youtube.com/watch?v=HMgtHpvrF9k&amp;t=83s https://www.youtube.com/watch?v=tZa4bFDJIoM&amp;t=93s Продолжительность ролика 2-2,5 минуты. Имеется подробный сценарий и отрисованная в векторе карта/локация. Дополнительно потребуется отрисовать некоторых персонажей, внести антураж ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен дизайн для картины

    Разработать дизайн для кинематической картины в виде контурной графики. Внешний вид и работа изделия представлены по ссылке https://yadi.sk/i/NxAeyppenPeiIA. Чертежи в формате пдф 1 к 1 будут предоставлены исполнителю. Что конкретно нужно? Разработать рисунок для крышки, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Монтаж видеоролика типа "Летсплей"

    Выполнить качественный монтаж видеоролика. Летсплеи популярных игр (Роблокс, Бравл Старс, AMONG US). ТЗ в приложении, исходники по ссылке https://yadi.sk/d/85rCL1qFa9XYRA?w=1. Просьба указывать цену за смонтированный ролик, так как ТЗ подробное и исходники предоставлены. Можно в личку ...

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка видео

    Есть интро и аутро для канала ютуб и проект в after effects со всеми исходниками. В видео используется логотип https://prnt.sc/ukxfqe. Его нужно заменить на другой https://prnt.sc/ukxg70, остальное оставив все как есть. Ссылка на видео для оценки https://yadi.sk/d/S6233mvlvIiwJg?w=1.

    After Effects
    Анимация7 заявок
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
libovsky
Влад Ли 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
час назад
$20
10 баллов
3 года назад
Сценарий для роликов
Мои искренние рекомендации Артёму. Очень интересное задание, внятное ТЗ, профессиональных подход к делу. Надеюсь, это только начало )
Блестящее исполнение поставленной задачи! Креативность и оперативность. Благодарю!
Ответный отзыв
Mury
28 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нужен дизайн для картины
Артем предложил интересный проект, ответил на все вопросы, всегда был на связи, по оплате проблем не было :) Готова на дальнейшее сотрудничество!
Большое спасибо, все оперативно и профессионально, рекомендую!
Ответный отзыв
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$250
10 баллов
4 года назад
Выполнить ряд доработок
Лучший заказчик! Постоянно сотрудничаем. Четко описанное ТЗ, оперативная коммуникация и своевременная оплата. Рекомендую!
Работа проделана очень качественно и оперативно. У меня редко когда обходится без доработок, но в этот раз все прошло идеально. Сроки соблюдены, Александр всегда был на связи и отвечал на вопросы. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
DH-Group
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Сделать гиф-картинку
Очень положительный Заказчик! Детально составленное задание, согласование вопросов в ходе работе, никакой "горячки" (с пониманием относился к творческому процессу), оплата без проблем (буквально в течении 5 минут), минимум замечаний. Было приятно сотрудничать. Рекомендуем!
Первый раз на моем опыте исполнитель пошагово демонстрирует результат, на связи целый день и предугадывает все возникающие сложности и тут же предлагает пути их решения. Вот что значит, когда работает профессионал. Обязательно буду обращаться еще.
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ramisalo7
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Отрисовать логотип
Артем очень вежливый и приятный заказчик, по оплате тоже никаких проблем! Рекомендую к сотрудничеству)
Отличное исполнение, наличие четкой обратной связи, доброжелательность и профессионализм. А что еще нужно?
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