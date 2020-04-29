infiniti661

Есть интро и аутро для канала ютуб и проект в after effects со всеми исходниками. В видео используется логотип https://prnt.sc/ukxfqe. Его нужно заменить на другой https://prnt.sc/ukxg70, остальное оставив все как есть. Ссылка на видео для оценки https://yadi.sk/d/S6233mvlvIiwJg?w=1.