infiniti661

Внимание! 1. Не подавайте заявку, если внимательно не ознакомились с примерами ТЗ и роликами по ним! 2. Не подавайте заявку, если вы занимались только коммерческой анимацией и моушен-дизайном! Требуется сделать анимационный ролик по сценарию хронометражем 30-40 сек включая ...
Артем infiniti661infiniti661
- Анимация7 заявокЗакрытгод назад
Добрый день! Необходимо выполнить анимационный видеоролик для крупного ютуб канала на тему детских видеоигр (Эмонг Ас, ФНФ, ФНАФ и тд.). Продолжительность видеоролика от 90 до 180 секунд. Примеры видеороликов, которые необходимы: https://youtu.be/6GEPsunzLLg https://youtu.be/sghTSf8N8Ss https://youtu.be/AX9HIXZBKuI https://youtu.be/SPO0b025T0Y Допустимо использовать как перекладную, так ...Анимация14 заявокЗакрытгод назад
Ищу опытного сценариста для работы над сценарием короткого юмористического анимационного видеоролика для крупного ютуб-канала. Тематика канала - популярные детские компьютерные игры (Among US, Friday Night Funking, FNAF, Poppy Playtime). Средний хронометраж видеоролика - 3 минуты. ...Сценарии10 заявокЗакрыт2 года назад
Внимание! Обязательные навыки: 1. Умение рисовать. 2. Умение рисовать в векторных программах. Фотошоперы, сразу проходите мимо! Требуется сделать превью для ютуба по описанию. Нужен человек на постоянное сотрудничество с большим количеством экспериментов и дополнительными финансовыми бонусами.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется сотрудник для написания сценариев видеороликов для крупного анимационного YouTube-канала. Тематика видеороликов – популярные подростковые видеоигры (Among Us, Friday Night Finking, Fnaf и тд. и тп.), юмористические видео. На данный момент испытываем острую необходимость в ...Сценарии19 заявокЗакрыт2 года назад
Внимание! 1. Не подавайте заявку, если внимательно не ознакомились с примерами ТЗ и роликами по ним! 2. Не подавайте заявку, если вы занимались только коммерческой анимацией! Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 90 секунд, включая всю рисовку. ...Анимация8 заявокЗакрыт2 года назад
- Анимация4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $150
ВНИМАНИЕ! 1. Не подавайте заявку, если внимательно не ознакомились с примерами ТЗ и роликами по ним! 2. Не подавайте заявку, если вы занимались только коммерческой анимацией! Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 70 секунд, включая всю рисовку. ...Анимация12 заявокЗакрыт2 года назад
Внимание! 1. Не подавайте заявку, если не ознакомились с примерами нужных сценариев. 2. Не подавайте заявку, если вы ищете разовую работу. Требуется человек с очень хорошим воображением и хорошим чувством юмора для написания сценариев роликов тематики Friday Night ...Сценарии4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Бонусы за скорость и вау-эффект. ...Анимация8 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется человек с очень хорошим воображением и хорошим чувством юмора для написания сценариев роликов тематики Among Us. Канал-эталон с такими роликами [url=https://www.youtube.com/channel/UCtWIUAvZuWaNorJImG2Riqg/videos]https://www.youtube.com/channel/UCtWIUAvZuWaNorJImG2Riqg/videos[/url]. Основные фишки таких сценариев - черный юмор, немного разобраться в теме, разная продолжительность ...Сценарии14 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Данных предостаточно, чтобы оценить стоимость ...Закрыт3 года назад
Требуется человек с очень хорошим воображением и хорошим чувством юмора для написания сценариев роликов тематики Among Us. Канал-эталон с такими роликами https://www.youtube.com/channel/UCtWIUAvZuWaNorJImG2Riqg/videos. Основные фишки таких сценариев - черный юмор, знание темы, разная продолжительность на разных ...Сценарии1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Перед тем, как подавать заявку, ...Закрыт3 года назад
Сделать анимационный мультик по популярной игре AMONG US. Примеры подобных работ с той же локацией, которая нужна: https://www.youtube.com/watch?v=HMgtHpvrF9k&t=83s https://www.youtube.com/watch?v=tZa4bFDJIoM&t=93s Продолжительность ролика 2-2,5 минуты. Имеется подробный сценарий и отрисованная в векторе карта/локация. Дополнительно потребуется отрисовать некоторых персонажей, внести антураж ...Анимация12 заявокЗакрыт3 года назад
Разработать дизайн для кинематической картины в виде контурной графики. Внешний вид и работа изделия представлены по ссылке https://yadi.sk/i/NxAeyppenPeiIA. Чертежи в формате пдф 1 к 1 будут предоставлены исполнителю. Что конкретно нужно? Разработать рисунок для крышки, ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Выполнить качественный монтаж видеоролика. Летсплеи популярных игр (Роблокс, Бравл Старс, AMONG US). ТЗ в приложении, исходники по ссылке https://yadi.sk/d/85rCL1qFa9XYRA?w=1. Просьба указывать цену за смонтированный ролик, так как ТЗ подробное и исходники предоставлены. Можно в личку ...Видеомонтаж19 заявокЗакрыт3 года назад
Есть интро и аутро для канала ютуб и проект в after effects со всеми исходниками. В видео используется логотип https://prnt.sc/ukxfqe. Его нужно заменить на другой https://prnt.sc/ukxg70, остальное оставив все как есть. Ссылка на видео для оценки https://yadi.sk/d/S6233mvlvIiwJg?w=1.Закрыт3 года назад
- $250
Исправить мелкие косяки согласно приложенному спискуВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $250
Исправить мелкие косяки согласно приложенному файлу.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад